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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورونا يطارد ميليشيات الحرس الثوري في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر إعلامية محلية سورية، إن 7 عناصر من ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال قد توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن إصابة 40 عنصراً آخرين بالفيروس.
وبحسب تلك المصادر، فإن "العناصر الموتى قد دفنوا في منطقة الثلاثات قرب حي الحمدان غرب مدينة البوكمال، فيما العناصر المرضى بالفيروس، وضعوا في قسم خاص في قبو مشفى عائشة الخيري الذي تسيطر عليه الميليشيات في المدينة"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس الإثنين.
وأضافت المصادر، أن "بعض المتوفين والمرضى جاؤوا من إيران والعراق براً عبر البوكمال في الأسبوع الأخير، قبل أن ينقلوا العدوى للعناصر الآخرين ضمن الميليشيات".
ويخشى من انتقال الفيروس إلى الأهالي والسكان المدنيين، في ظل تجاهل كامل من وزارة ومديرية صحة النظام لهذا الوباء ونفيها وصوله إلى الأراضي السورية.
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