انفجار في العاصمة السويدية جراء عبوة ناسفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وقع انفجار عنيف في العاصمة السويدية ستوكهولم، الثلاثاء، تسبب في إيقاظ سكان من نومهم، وفقا ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.



وأوضحت الشرطة أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم وضعها عمدا أمام مطعم بحي فاساستان الشمالي، وأدى إلى تحطم بعض نوافذ المطعم والمباني المجاورة.

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ووقع الانفجار في شارع موازٍ لأودنجاتان الذي يضم كثيرا من الحانات والمطاعم والمقاهي.

وأظهرت نتائج التحقيقات الأولية عدم إصابة أحد في الانفجار، كما لم يتم القبض على المشتبه بهم.

وقال متحدث باسم الشرطة لمحطة تلفزيون "إس في تي"، إن العديد من الأشخاص سمعوا صوتا مدويا، رغم أن بعضهم كانوا بعيدين عن مكان الحادث.