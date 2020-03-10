رصد 59 إصابة بفيروس كورونا في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قالت وزير الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أنه تم رصد 59 إصابة بفيروس كورونا بمصر حتى الآن.

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وأكدت "زايد" أن مصر من الدول الأولى بالمنطقة التي وفرت معدات استكشاف فيروس كورونا، وأنها من الدول منخفضة الإصابات بالفيروس.

وفي وقت سابقت، دعت وزيرة الصحة، المواطنين خلال لقاء على "اكسترا نيوز" إلى عدم المبالغة فى الخوف من الفيروس، قائلة: "85% من الحالات المصابة فى العالم لا تحتاج مستشفى، وهذا كلام منظمة الصحة العالمية، وعندنا 46 من 48 حامل للفيروس دون أعراض".