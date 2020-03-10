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8 آلاف مصاب.. واتجاه لتأجيل الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 291 حالة، بعد تسجيل 54 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 8042 بعد تسجيل 881 إصابة جديدة، كما أعلن أن 2731 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها تدرس إرجاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة القول إنه يمكن إرجاء جولة الإعادة إلى أغسطس.