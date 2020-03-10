الصحة السورية: نتائج التحليل للمشتبه بإصابته بفيروس كورونا سلبية

أعلنت وزارة الصحة السورية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبهة بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي سلبية، والتحاليل أكدت أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية".
هذا وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
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