الصحة السورية: نتائج التحليل للمشتبه بإصابته بفيروس كورونا سلبية

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبهة ب​فيروس كورونا​ الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي سلبية، والتحاليل أكدت أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية".

هذا وكانت ​السلطات الصينية​ قد أبلغت ​منظمة الصحة العالمية​، في 31 كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ​ووهان​، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات ​حالات​ الوفاة بسبب الفيروس في ​إيطاليا​ و​إيران​ و​كوريا الجنوبية​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​ و​العراق​، وغيرها من دول العالم.

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