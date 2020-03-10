حزب البعث في سوريا يجمد قرارات تشكيل فروع الحزب بعد اعتراضات حولها

أعلنت قيادة ​حزب البعث العربي الاشتراكي​ الحاكم في ​سوريا​، أنها قررت تجميد القرارات المتعلقة بتشكيلات الفروع والشعب في المحافظات إثر ​الانتخابات​ التي جرت مؤخرا.

وأشارت القيادة المركزية للحزب في بيان لها إلى أنه و"بعد إجراء الانتخابات على مستوى الفروع والشعب الحزبية، وصل إليها عدد كبير من الاعتراضات حول تشكيلات الفروع والشعب، مما أدى إلى تجميد القرارات السابقة جميعها وإعادة تشكيل قيادات الفروع والشعب بشكل أكثر دقة، و اعتمادا على المعايير والأسس التي أعلنت سابقا".

وأكدت القيادة المركزية أنها "تحترم نتائج الانتخابات ورأي الكوادر البعثية باختياراتها، وتشدد أنها ستلتزم بها".