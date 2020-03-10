الرئيس الجزائري يدعو الأجهزة الأمنية لمزيد من اليقظة والتنسيق للتصدي لكورونا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مصالح الأمن إلى "مزيد من اليقظة والتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى من أجل التصدي لفيروس كورونا، والتنسيق والانسجام مع مختلف المصالح وكذا خدمة المواطنين بالالتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني".
يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية أعلنت، في وقت سابق، عن "ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 20 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة قبل يومين".
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