الرئيس الجزائري يدعو الأجهزة الأمنية لمزيد من اليقظة والتنسيق للتصدي لكورونا

دعا ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​ مصالح الأمن إلى "مزيد من اليقظة والتنسيق مع مختلف المصالح الأخرى من أجل التصدي ل​فيروس كورونا​، والتنسيق والانسجام مع مختلف المصالح وكذا خدمة المواطنين بالالتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني".

يذكر أن ​وزارة الصحة​ الجزائرية أعلنت، في وقت سابق، عن "ارتفاع العدد الإجمالي ل​حالات​ الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 20 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة جديدة قبل يومين".