الصحة السورية: تزويد مطار دمشق بجهاز حراري لقياس درجة حرارة الأشخاص القادمين لسوريا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​، عن "تزويد ​مطار دمشق الدولي​ بجهاز ماسح ضوئي حراري لقياس درجة حرارة الأشخاص القادمين إلى ​سوريا​، في إطار تعزيز إجراءاتها الاحترازية المشددة في المعابر الحدودية للكشف عن أية حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرة الى انها "تعمل على تركيب أجهزة مماثلة في باقي المعابر الحدودية"، مؤكدة "الاستمرار بتطبيق الإجراءات الصحية المشددة على جميع المعابر حيث تقوم الفرق الطبية العاملة بها على مدار اليوم بقياس ​درجات الحرارة​ للمسافرين القادمين إلى سوريا وفي حال وجود اشتباه يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة".

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