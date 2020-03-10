الدفاع التركية: القضاء على 3 من إرهابيي "بي كا كا" بغارة جوية شمالي العراق

أفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، بـ"تنفيذ غارة جويّة ضدّ إرهابيّي منظمة "بي كا كا" في منطقتي جبال قنديل، وأواشين - باسيان شمالي العراق". ولفتت إلى "القضاء على 3 إرهابيّين نتيجة الغارة"، مؤكّدةً "استمرار عمليّات الجيش التركي في المنطقة بكلّ عزم".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي تركيا وشمالي العراق، ردًّا على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقًا من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن؛ بحسب مزاعم الجانب التركي.
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