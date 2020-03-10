الدفاع التركية: القضاء على 3 من إرهابيي "بي كا كا" بغارة جوية شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان، بـ"تنفيذ غارة جويّة ضدّ إرهابيّي منظمة "بي كا كا" في منطقتي جبال قنديل، وأواشين - باسيان شمالي ​العراق​". ولفتت إلى "القضاء على 3 إرهابيّين نتيجة الغارة"، مؤكّدةً "استمرار عمليّات ​الجيش التركي​ في المنطقة بكلّ عزم".

وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي ​تركيا​ وشمالي العراق، ردًّا على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقًا من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن؛ بحسب مزاعم الجانب التركي.