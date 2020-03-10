أعلنت السلطات في دولة بروناي، "ان الاختبارات أظهرت إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا بعد تسجيل البلاد أول حالة إصابة في اليوم السابق"، مشيرة الى ان "أول إصابة كانت لمواطن عمره 53 عاما عائد من العاصمة الماليزية كوالالمبور في الثالث من آذار الحالي، وظهرت عليه الأعراض بعد ذلك بأربعة أيام".
هذا وكان المصاب ضمن 90 مواطناً من بروناي حضروا تجمعا دينيا في مسجد بكوالالمبور.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات في دولة بروناي: إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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