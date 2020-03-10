السلطات في دولة بروناي: إصابة ستة أشخاص بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت السلطات في دولة بروناي، "ان الاختبارات أظهرت إصابة ستة أشخاص ب​فيروس كورونا​ بعد تسجيل البلاد أول حالة إصابة في اليوم السابق"، مشيرة الى ان "أول إصابة كانت لمواطن عمره 53 عاما عائد من العاصمة الماليزية كوالالمبور في الثالث من آذار الحالي، وظهرت عليه الأعراض بعد ذلك بأربعة أيام".

هذا وكان المصاب ضمن 90 مواطناً من بروناي حضروا تجمعا دينيا في مسجد بكوالالمبور.