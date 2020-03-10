الصحة البريطانية: ارتفاع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا إلى 373 اصابة

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية ان "عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم ب​فيروس كورونا​، في ​بريطانيا​ ارتفع إلى 373 ، مقارنة بـ 319 يوم أمس.

هذا وكانت ​السلطات الصينية​ قد أبلغت ​منظمة الصحة العالمية​، في كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ​ووهان​، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات ​حالات​ الوفاة بسبب الفيروس في ​إيطاليا​ و​إيران​ و​كوريا الجنوبية​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​ و​العراق​، وغيرها من دول العالم.

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