أعلنت وزارة الصحة البريطانية ان "عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، في بريطانيا ارتفع إلى 373 ، مقارنة بـ 319 يوم أمس.
هذا وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البريطانية: ارتفاع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا إلى 373 اصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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