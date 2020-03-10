الصحة القطرية: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الإجمالية إلى 24 في قطر.
و كانت قناة "مباشر قطر"، قد أشارت إلى أنه تم إلغاء مهرجان قمرة السينمائي لعام 2020 والذى كان من المقرر أن يتم انعقاده فى العاصمة القطرية الدوحة، خوفًا على صحة وسلامة ضيوف وشركاء المهرجان، مشيراً إلى أن قرار الغاء المهرجان جاء بناءً على ارتفاع عدد المصابين بكورونا فى قطر، وتدنى مستوى الخدمات الصحية والوقائية".
وعلّقت قطر الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في الدولة.
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