السلطات اليونانية: إغلاق المدارس والجامعات بجميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت السلطات اليونانية عن "إغلاق ​المدارس​ والجامعات في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، وذلك بسبب انتشار فيروس الكورونا". إضغط للمزيد

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