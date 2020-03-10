الصحة التركية: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا داخل الأراضي التركية إلى الآن

اتهمت ​وزارة الصحة​ التركية، في بيان، "الدول الأوروبية بالتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، مشيرة إلى أنها "لم تسجل أي إصابة بالفيروس داخل الأراضي التركية إلى الآن، ولكن احتمال انتقال هذا الفيروس كبير جداً"، موضحة ان "​فرنسا​ و​ألمانيا​ ستشهدان في الأيام المقبلة مشاكل كبيرة بسبب تفشي فيروس الكورونا على اراضيها".

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