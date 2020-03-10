أعلن المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، موافقته على طلب وزير الصحة سعيد نمكي، باعتبار الأطباء والممرضين الذين يتوفون من جراء علاجهم المصابين بكورونا على أنهم شهداء الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر صحفية إيرانية تحدثت عن وفاة 6 أطباء وممرضان اثنان إثر إصابتهم بالفيروس، الذي انتقل إليهم من المرضى أثناء علاجهم، بينما لم تقدم وزارة الصحة إحصاءات رسمية حول أعدادهم.
وقتل حتى الآن أكثر من 194 شخصا في إيران بعد إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب وزارة الصحة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حوالي 6566 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يوافق على تصنيف ضحايا كورونا من الأطباء والممرضين "شهداء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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