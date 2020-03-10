خامنئي يوافق على تصنيف ضحايا كورونا من الأطباء والممرضين "شهداء"

أعلن المرشد ال​إيران​ي السيد ​علي خامنئي​، موافقته على طلب وزير الصحة ​سعيد نمكي​، باعتبار الأطباء والممرضين الذين يتوفون من جراء علاجهم المصابين بكورونا على أنهم شهداء الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر صحفية إيرانية تحدثت عن وفاة 6 أطباء وممرضان اثنان إثر إصابتهم بالفيروس، الذي انتقل إليهم من المرضى أثناء علاجهم، بينما لم تقدم ​وزارة الصحة​ إحصاءات رسمية حول أعدادهم.

وقتل حتى الآن أكثر من 194 شخصا في إيران بعد إصابتهم ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19"، بحسب وزارة الصحة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حوالي 6566 حالة.