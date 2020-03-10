بن زايد: الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك أن "الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره"، مشدداً على "الوقوف بجانب السودان خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها".
هذا وأعلنت السلطات السودانية ووسائل الإعلام الرسمية، في وقت سابق عن "نجاة حمدوك من محاولة اغتيال في هجوم بعبوة ناسفة استهدف موكبه في العاصمة الخرطوم".
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