وزير الكهرباء المصري: تنفيذ محطة الضبعة النووية يسير وفقا للجدول الزمني مع روسيا

أكد وزير ​الكهرباء​ و​الطاقة المتجددة​ في مصر ​محمد شاكر​، في ​مؤتمر صحفي​، أن "الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ يتابع كل الخطوات المتعلقة بتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والمشروع يسير وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي بدون تأخير"، لافتاً الى ان "الوزارة تعرض كل تطورات الموقف على السيسي خطوة بخطوة، على اعتبار أن المشروع أحد أهم المشروعات الاستراتيجية للشعب المصري".

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