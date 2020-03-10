أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كنغ شوانغ، أن بلاده خصصت 1.1 مليون كمامة طبية وإمدادات صحية أخرى لكوريا الجنوبية، وستصل الدفعة الأولى منها قريبا.
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أنه "منذ تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، قدمت كوريا الجنوبية، حكومة وشعبا، دعما ومساعدة كبيرين للصين في مكافحة الوباء، ونحن ممتنون جدا لذلك، وهناك العديد من الحكومات المحلية والشركات في الصين أعربت أيضا عن تعاطفها ودعمها لسيئول، وقدمت مساعدات في حدود قدراتها".
ولفت إلى أن "الصين ترغب في مواصلة تعزيز الاتصالات والتعاون مع كوريا الجنوبية في تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق جهود الوقاية من الوباء ومكافحته".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الصين تمنح كوريا الجنوبية أكثر من مليون كمامة لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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