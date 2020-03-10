الأناضول: 50 شاحنة أممية محملة بمساعدات إنسانية عبرت تركيا باتجاه إدلب

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنّ "​الأمم المتحدة​ أرسلت 50 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​". ولفتت إلى أنّ "الشاحنات دخلت ​الأراضي السورية​ من معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي جنوبي ​تركيا​"، موضحةً أنّ "من المنتظر أن يتمّ توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق".

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