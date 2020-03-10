الحكومة الفلسطينية: 650 معتمرا عادوا لقطاع غزة وتم إخضاعهم للحجر الصحي ببيوتهم

أعلن الناطق باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم، أن "650 معتمراً عادواً إلى ​قطاع غزة​، وتم إخضاعهم للحجر الصحي في بيوتهم، كإجراء احترازي ضد تفشي ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى ان "السلطات أجرت 108 فحوص منذ منتصف ليلة أمس، وأكدت عدم إصابة أحد منهم بفيروس كورونا".

ولفت ملحم الى ان "الأمور تحت السيطرة في ​بيت لحم​ وطولكرم، وعدد الحالات المصابة بالفيروس حتى الآن 26 حالة فقط، وتم إدخال واحدة منها فقط في العناية المكثفة ووضعها مستقر، ولا داع للقلق"، مبيناً انه "لا توجد إصابات في العينات التي فحصت لمن خالطوا المدرسة المصابة في ​الخليل​".