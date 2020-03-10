الصحة المصرية: عدد المصابين بكورونا حتى الآن بلغ 59 إصابة بينها 8 إصابات مباشرة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، في ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع وزير ​السياحة​ و​الآثار​ المصري خالد العناني أن "مصر كانت بين أولى الدول في اتخاذ الاحتياطات من ​فيروس كورونا​"، مؤكدة "البدء بخطط احترازية إضافية لمواجهته، وتوسيع دائرة التقصي للحالات المشتبه في إصابتها، ووجود خطة لاستيراد أجهزة مسح لكافة المنافذ الحدودية"، مشيرة الى "سلبية جميع العينات التي أخذت من الأشخاص الذين كانوا على متن المراكب في ​أسوان​ و​الأقصر​"، مبينة ان "عدد المصابين بالفيروس حتى الآن بلغ 59 إصابة، بينها 8 إصابات مباشرة".

بدوره لفت وزير السياحة الى إن "​وزارة الصحة​ أجرت فحصا للمراكب و​الفنادق​ في الأقصر وأسوان في إطار إجراءات وقائية من فيروس كورونا، ويتم التنسيق بشكل يومي مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تفشي الفيروس".