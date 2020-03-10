سانا: الجيش السوري عثر على مقرات وورش لتصنيع سلاح ومواد كيميائية من مخلفات الإرهابيين بريف حلب

ذكر ضابط ميداني في تصريح لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "من خلال متابعة تمشيط القرى المحرّرة من قبل وحدات ​الجيش السوري​ لتأمينها وضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم، تمّ العثور على مقرّات للتنظيمات الإرهابية الّتي عمدت إلى احتلال المنازل السكنية بعد تهجير أهلها منها، في قرى وبلدات كفرناها وعويجل وعنجارة في ​ريف حلب​ الغربي".

ولفت إلى أنّه "تمّ أيضًا ضبط ورشتين لتصنيع الذخائر وال​قذائف​ الصاروخيّة بمختلف أنواعها وقذائف "هاون" في أحد المصانع المخصّصة لصناعة المدافئ في بلدة كفرناها، إضافة إلى ​صواريخ​ كبيرة الحجم ومدافع جهنم وكميّات من المتفجرات الّتي تدخل في صناعة هذه القذائف، فضلًا عن قذائف صاروخيّة زنة الواحدة 40 كيلوغرامًا، في ورشة لصناعة النسيج في قرية عويجل وقذائف "هاون" صغيرة".

وكشف الضابط أنّ "في منطقة عنجارة، تمّ العثور على مقرّ للتنظيمات الإرهابية حُفر داخل جبل صخري، وبداخله قذائف صاروخيّة مختلفة الأنواع وقنابل يدوية الصنع وكميّات من المواد الكيميائيّة والسامّة، كانت موضوعة في براميل بلاستيكيّة ومحضّرة للإستخدام من قبل مجموعات "​الخوذ البيضاء​"، إضافة إلى عدد من البطاقات الشخصيّة للإرهابيّين ووثائق تحتوي على أوامر بتنفيذ أحكام القتل والإعدام من قبل الإرهابي "​عبد الله المحيسني​"، الّتي تدلّ على تبعيّة تلك التنظيمات الإرهابية له وتنفيذها أوامره وأحكامه الإجراميّة بحقّ المدنيّين".