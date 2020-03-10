أعلنت السلطات في بلجيكا عن "ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى 267 مصابا، وذلك بعد تسجيل 28 حالة جديدة".
هذا ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالمياً إلى 4027 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البلجيكية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 267 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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