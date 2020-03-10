السلطات البلجيكية: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 267 مصابا

أعلنت السلطات في ​بلجيكا​ عن "ارتفاع عدد الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى 267 مصابا، وذلك بعد تسجيل 28 حالة جديدة".

هذا ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالمياً إلى 4027 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.