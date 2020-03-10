دوجاريك: مقر الأمم المتحدة بنيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس بضوء تفشي كورونا

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، ان "مقر الأمم المتحدة في نيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد"، مشيراً الى "عدم وجود حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي".
هذا وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.
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