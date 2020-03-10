دوجاريك: مقر الأمم المتحدة بنيويورك سيغلق أبوابه أمام عامة الناس بضوء تفشي كورونا

أعلن المتحدث باسم ​الأمم المتحدة​ ستيفان دوجاريك، في بيان، ان "مقر الأمم المتحدة في ​نيويورك​ سيغلق أبوابه أمام عامة الناس ويعلق جميع الجولات في ضوء تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيراً الى "عدم وجود حالات مؤكدة للإصابة بالفيروس في صفوف موظفي الأمم المتحدة في الوقت الحالي".

هذا وكانت ​السلطات الصينية​ أبلغت ​منظمة الصحة العالمية​، في كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ​ووهان​، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في ​إيطاليا​ و​إيران​ و​كوريا الجنوبية​ و​فرنسا​ و​الولايات المتحدة​ و​العراق​، وغيرها من دول العالم.

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