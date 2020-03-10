اردوغان: الولايات المتحدة خففت من موقفها حول "إس 400"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "تخفيف الموقف الأميركي من شراء تركيا لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس -400" الروسية الصنع، ووصلوا إلى النقطة التي قالوا فيها أعطونا وعداً بأن إس - 400 لن يتم تشغيلها".
هذا وأكد اردوغان في منتصف تشرين الثاني الماضي، بعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان "بلاده لن تتراجع عن شراء "إس-400" لأنها في شراكة استراتيجية مع روسيا، ومع ذلك، لم يستبعد أنه سيفكر في الحصول على مجمعات باتريوت الأميركية إذا قدمت الولايات المتحدة الشروط الملائمة لذلك".
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