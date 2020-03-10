اردوغان: الولايات المتحدة خففت من موقفها حول "إس 400"

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ عن "تخفيف الموقف الأميركي من شراء ​تركيا​ لأنظمة ​الصواريخ​ المضادة للطائرات من طراز "إس -400" الروسية الصنع، ووصلوا إلى النقطة التي قالوا فيها أعطونا وعداً بأن إس - 400 لن يتم تشغيلها".

هذا وأكد ​اردوغان​ في منتصف تشرين الثاني الماضي، بعد لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان "بلاده لن تتراجع عن شراء "إس-400" لأنها في شراكة استراتيجية مع ​روسيا​، ومع ذلك، لم يستبعد أنه سيفكر في الحصول على مجمعات باتريوت الأميركية إذا قدمت ​الولايات المتحدة​ الشروط الملائمة لذلك".