إجتماع في بلدية شبعا للتداول بموضوع فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه

تداول نائب رئيس ​بلدية شبعا​ محمد أسعد هاشم، خلال اجتماع عقده مع رئيس فيصلة درك شبعا النقيب ابراهيم شعبان، مدير مركز الشؤون الإجتماعية محمد محي الدين السعدي، مدير مدرسة شبعا الرسمية الإبتدائية حاتم غانم وآخرين، بموضوع فيروس "كورونا" وكيفيّة الوقاية منه، واتخاذ الإجراءات اللّازمة وكيفيّة رشّ المواد المعقّمة لجميع المؤسّسات والمراكز والمرافق الصحيّة في البلدة.

ولفت هاشم إلى أنّ "البلدية ستعمل بأسرع وقت ممكن لأخذ التدابير الوقائيّة اللّازمة على إحتواء الفيروس"، متمنيًا "السلامة لجميع أهالي البلدة".

بدوره، أكّد غانم "ضرورة وضع المعقمات عند مداخل المؤسّسات والمراكز الصحيّة كافّة وإلزامها بذلك".

أمّا السعدي فأبدى تعاونه مع البلدية، من خلال إعطاء المحاضرات للمواطنين في مركز الشؤون وتقديم ما تيسّر من مواد التعقيم حسب الإمكانيّات.