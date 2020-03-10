بلدية دير الزهراني: اجراءات وقائية للمسافرين العائدين واقفال جسر المشاة على النهر

قررت خلية أزمة كورونا في بلدية ​دير الزهراني​ بعد اجتماع لها انه "على كل مسافر عائد الى دير الزهراني من دول تنتشر فيها ​اصابات​ ب​الكورونا​ التواصل مع خلية ​الأزمة​ لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ولا سيما من يحتاج الى الحجر المنزلي للقادم من الدول الموبوءة تحت طائلة ابلاغ ​وزارة الصحة العامة​ واتخاذ الاجراءات اللازمة".

كما قررت اقفال جسر المشاة على ​نهر الزهراني​ ومنع التجمعات على ضفتي النهر في المنطقة التابعة عقاريا لديرالزهراني تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخالف، ومتابعة وتطبيق جميع الاجراءات التي تقوم بها خلية الأزمة في ​البلدية​.