قررت خلية أزمة كورونا في بلدية دير الزهراني بعد اجتماع لها انه "على كل مسافر عائد الى دير الزهراني من دول تنتشر فيها اصابات بالكورونا التواصل مع خلية الأزمة لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ولا سيما من يحتاج الى الحجر المنزلي للقادم من الدول الموبوءة تحت طائلة ابلاغ وزارة الصحة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة".
كما قررت اقفال جسر المشاة على نهر الزهراني ومنع التجمعات على ضفتي النهر في المنطقة التابعة عقاريا لديرالزهراني تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخالف، ومتابعة وتطبيق جميع الاجراءات التي تقوم بها خلية الأزمة في البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية دير الزهراني: اجراءات وقائية للمسافرين العائدين واقفال جسر المشاة على النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.