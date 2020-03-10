اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان اليوم انها "وجهت كتابا مرفقا بكشف تفصيلي للمزارع في ​البقاع​ الى وزير ​البيئة​ ​دميانوس قطار​ حول استمرار رمي ​النفايات​ السائلة الملوثة الناتجة عن مزارع ​الابقار​ مباشرة في نهر الليطاني في البقاع، طلبت المصلحة بموجبه إقفال تلك المزارع المخالفة بالشمع الاحمر والعمل على ملاحقة اصحابها المتسببين بهذه الجريمة البيئية واجبارهم على الالتزام بكتاب ​وزارة البيئة​ رقم 6314/ب 2018 وبالمعايير الصحية والبيئية اللازمة في طريقة التخلص من النفايات الناتجة عن مزارعهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: كتاب الى قطار عن مزارع في البقاع ترمي نفايات سائلة في النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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