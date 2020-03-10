قائمقام الكورة: لتوحيد الجهود بالادارات والوزارات للاستعداد لمواجهة الكورونا

دعت قائمقام ​الكورة​ كاترين كفوري خلال ترأسها اجتماعاً في مركز ​بلدية اميون​، يتعلق بفيروس "كورونا" المستجد، الى "توحيد الجهود في الادارات والوزارات المعنية للاستعداد لمواجهة امكان انتشار الفيروس، مع اهمية توعية المواطنين"، مؤكدة "ضرورة الاشراف على العزل الذاتي للمواطنين ومسح وتقييم الامكانيات الطبية والتنسيق مع غرفة العمليات في المحافظة"، موضحة ان "دور الخلية الامنية في ​القضاء​ اعداد التقارير ورفعها الى غرفة العمليات في المحافظة، ووضع غرفة في سراي اميون في تصرف غرفة العمليات التي استحدثت ليتمكن المواطنون من التواصل معها".

وتضمنت التوصيات التر سيرفعها المجتمعون للجنة ادارة الكوارث "تفعيل اللجان الطبية قي ​البلديات​ والتنسيق مع اللجنة الطبية في الاتحاد لمعالجة طلبات البلديات، ونقل ​النفايات​ المنزلية يوميا، وتأكيد التوعية وعدم حصول تجمعات بين الناس، وطلب تجهيز ​مستشفى تنورين الحكومي​، والافادة الدورية عن عمليات التعقيم التي تحصل في البلديات، وتفعيل خلية ادارة الازمات في القضاء، اضافة الى ابلاغ المصاب بلدية منطقته".