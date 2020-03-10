دبور بحث مع البزري اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان

بحث سفير دولة ​فلسطين​ لدى ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​اشرف دبور​، مع عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" في لبنان الدكتور ​عبد الرحمن البزري​، اوضاع ​الشعب الفلسطيني​ في لبنان، ودراسة الوضع الصحي في ​المخيمات​ والتجمعات الفلسطينية وضرورة تكثيف حملات التوعية واخذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة والضرورية الوقائية من فيروس "كورونا"، وأهمية التنسيق بين كافة الهيئات الفلسطينية المختصة. ​​​​​​​

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