دبور بحث مع البزري اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان

بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، مع عضو "اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية" في لبنان الدكتور عبد الرحمن البزري، اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، ودراسة الوضع الصحي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وضرورة تكثيف حملات التوعية واخذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة والضرورية الوقائية من فيروس "كورونا"، وأهمية التنسيق بين كافة الهيئات الفلسطينية المختصة.
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