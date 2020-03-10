الجميل بحث مع سفير الجزائر بالعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بلبنان والعالم

إلتقى رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير ​الجزائر​ الجديد عبد الكريم ركايبي في زيارة تعارف؛ وجرى البحث في العلاقات الثنائيّة وآخر المستجدات في لبنان والعالم.

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