إلتقى رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير الجزائر الجديد عبد الكريم ركايبي في زيارة تعارف؛ وجرى البحث في العلاقات الثنائيّة وآخر المستجدات في لبنان والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل بحث مع سفير الجزائر بالعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بلبنان والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.