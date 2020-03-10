انتهاء اجتماع القاضي عويدات مع الوكلاء القانونيين للمصارف

انتهى الاجتماع الذي عقده النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع الوكلاء القانونيين للمصارف في حضور النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، وبدأ اجتماعه مع جمعية المصارف.
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