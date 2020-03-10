انتهاء اجتماع القاضي عويدات مع الوكلاء القانونيين للمصارف

انتهى الاجتماع الذي عقده النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ مع الوكلاء القانونيين للمصارف في حضور النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​، وبدأ اجتماعه مع ​جمعية المصارف​. إضغط للمزيد

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