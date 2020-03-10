بلدية طيردبا تعمم إرشادات وقائية وتتمنى على الاهالي الالتزام

توجهت ​بلدية طيردبا​ الى الأهالي بتوصيات حول الحد من تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، تطلب فيه من أهالي البلدة "وقف السلام التقليدي بما فيه المصافحة و التقبيل، والحد من اقامة مناسبات التعازي أو الافراح قدر الامكان، تأجيل اللقاءات العامة والأسواق الشعبية والزيارات غير الضرورية والمناسبات حتى انتهاء التهديد الصحي للفيروس".

وأشارت البلدية في بيان لها الى أنه "بسبب الوضع الصحي الطارىء المتعلق بالانتشار السريع لفيروس كورونا الذي يشكل خطرا على الصحة، ولأن ​الوقاية​ هي السبيل الأفضل لمنع انتقاله خصوصا في ظل عدم توفر أي دواء لهذا المرض بعد ولأن درهم وقاية خير من قنطار علاج،تمنت على الأهالي إبلاغ ​لجنة الصحة​ في البلدية عن الاشتباه بأي حالة إصابة أو الشعور باعراض المرض، وكذلك عن وصول المسافرين من اي بلد والحجر ذاتيا في المنزل حتى وصول الطواقم الطبية وعدم التساهل في الأمر إطلاقا، والحد من ارتياد المقاهي وطلب نراجيل الدليفري وان امكن الامتناع او التخفيف من التدخين لما فيه من مضار على الصحة و اضعافا من المناعة".

كما طلبت من الأهالي "التعقيم المستمر للسلع والادوات في المحال التجارية والمقاهي وصالونات الحلاقة ومحلات بيع اللحوم والافران منعا لانتشار العدوى"، آملةً "التعاون والتحلي بالوعي والمسؤولية، فالاحتياط واجب".