الدكاش دعو حسن لتجهيز مستشفى البوار بالمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة كورونا

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، على أنّ "في ظلّ المخاوف الّتي يعيشها الناس في هذه الفترة من جراء انتشار فيروس "كورونا"، اتصلت اليوم بمدير "مستشفى ​البوار​ الحكومي"، واستفسرت منه عن واقع المستشفى ومدى جهوزيّته لاستقبال الحالات الطارئة أو الحجر الاستبقائي أو الوقائي".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المدير قد أكّد لي، ما هو معروف، بأنّ واقع المستشفى صعب جدًّا ويفتقد إلى كثير من المستلزمات الطبيّة و​الأدوية​. أمّا لجهة الاستعداد لمواجهة "كورونا"، فلدى المستشفى قدرة استيعابيّة محدّدة، لكنّها اليوم لا تمتلك مقومات الصمود والاستيعاب لغياب المستلزمات الضروريّة، إضافة إلى الشح الكبير في الأموال المخصّصة للمستشفى".

وشدّد الدكاش على أنّ "لذا، ومن باب الإستعداد لمواجهة أية مخاطر قد تستجد، وحمايةً للمواطنين لاسيما في المحيط القريب للمستشفى في ​كسروان​ - الفتوح وجبيل، وحرصًا منّي على صحّة أهلنا وصحّة الطاقم الطبّي وموظّفي "مستشفى البوار الحكومي"، أدعو وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ إلى تجهيز "مستشفى البوار" كما سائر ​المستشفيات الحكومية​، بكلّ المستلزمات الطبيّة الضروريّة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميًّا لمواجهة كورونا".

وتمنّى أن "يتمّ ذلك بالتواصل والتنسيق مع بلدية البوار، للاستفادة من قدراتها ومعرفتها بالمنطقة وأهلها"، داعيًا زملاءه نواب كسروان وجبيل ورؤساء بلديات المنطقة، إلى "لقاء عاجل للبحث في الخطوات الممكن أن تسهم بمواجهة الفيروس وأعبائه على مستشفيات المنطقة والناس".