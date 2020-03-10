وزير الصحة الأردني: حظر السفر الى لبنان وسوريا بسبب كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر "وقف السفر الى ​لبنان وسوريا​ واغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسن، وايقاف جميع المعابر البحرية مع مصر".

وخلال ​مؤتمر صحفي​، أكد جابر "وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في المملكة إلا ما يسمح به ​مجلس الوزراء​، وإيقاف حركة الركاب مع ​العراق​ برا واعتماد مطاري ​أربيل​ و​بغداد​ للسفر"، كما أكد "عدم السماح للقادمين من دول ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​إسبانيا​ بدخول المملكة".

وأشار جابر في مؤتمره الصحفي إلى أنه "لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة، والقرار قيد الدرس".