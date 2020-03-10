وزير الصحة الأردني: حظر السفر الى لبنان وسوريا بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر "وقف السفر الى لبنان وسوريا واغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسن، وايقاف جميع المعابر البحرية مع مصر".
وخلال مؤتمر صحفي، أكد جابر "وقف المؤتمرات الدولية والمحلية في المملكة إلا ما يسمح به مجلس الوزراء، وإيقاف حركة الركاب مع العراق برا واعتماد مطاري أربيل وبغداد للسفر"، كما أكد "عدم السماح للقادمين من دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدخول المملكة".
وأشار جابر في مؤتمره الصحفي إلى أنه "لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة، والقرار قيد الدرس".
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