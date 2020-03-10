مستشفى بيروت الحكومي:تشخيص 11 اصابة جديدة بكورونا عدد المصابين ارتفع الى 52

أعلنت إدارة ​مستشفى بيروت الحكومي​ عن "تسجيل 11 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ بعد إجراء 202 فحصاً مخبرياً، مع وجود 23 حالة في الحجر الصحي، وبذلك يكون العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 52 حالة"، موضحة ان "الفرق التابعة لوزارة الصحة والصليب الاحمر الدولي تقوم بنقل بعض الحالات الى المستشفى الحكومي"، لافتة الى ان "وضع المصابين بالفيروس مستقر ما عدا 3 حالات، مع تسجيل حالة وفاة واحدة من الجنسية اللبنانية".

وشددت الإدارة على انه "بتاريخ 5-3-2020 وصل المريض اللبناني الى المستشفى وكان بحالة حرجة، وكان يعاني من التهابات رئوية حادة وانخفض لديه الضغط مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة مما ادى الى توقف القلب ووفاة المصاب، والفرق الطبية تقوم بإعطاء العلاجات الطبية اللازمة وهذه العلاجات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، مبيناً ان "أكثر من 7 مستشفيات تتجهز لاستقبال المصابين، وهناك حاجة لمستشفيات اخرى للدخول إلى خط علاج "كورونا".