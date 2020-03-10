القيادة المركزية الأميركية: نسعى لاستقدام منظومة دفاع جوي إلى العراق

أعلنت ​القيادة​ المركزية الأميركية انه "نسعى لاستقدام ​منظومة​ دفاع جوي إلى ​العراق​ لحماية قواتنا ​​​​​​"، مشيرة إلى ان "وجودنا بالمنطقة يثبت قدرتنا على حفظ مصالحنا ومصالح شركائنا". كما كشفت عن معلومات وافرة تؤكد رغبة إيران في تهديد الملاحة البحرية ​​​​​​.

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