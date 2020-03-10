وافق النواب الروس في قراءة ثانية في البرلمان على رزمة من الإصلاحات الدستورية التي اقترحها الرئيس ​فلاديمير بوتين​، تتضمن إمكانية ترشحه لولاية رئاسية مجددا. وصوت ما مجموعه 382 نائبا مع الإصلاحات مقابل امتناع 44 عن التصويت. وسيصوت النواب على التعديلات في قراءة ثالثة وأخيرة الأربعاء، وفق ما أعلن رئيس المجلس فياتشسلاف فولودين.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الروسي يؤيّد تعديلا دستوريا يسمح لبوتين بالترشح للرئاسة مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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