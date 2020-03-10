القاضي عويدات يستمع إفادات الوكلاء القانونيين للمصارف

باشر النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي ​غسان عويدات​ الاستماع الى إفادات الوكلاء القانونيين للمصارف منذ قرابة ​الساعة​، ثم يستمع الى إفادات أصحاب ورؤساء مجالس إدارات ​المصارف​، على أن يصدر بيان في ختام الجلسات.

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