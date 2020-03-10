الفاتيكان: اغلاق ساحة القديس بطرس أمام السياح بسبب فيروس كورونا

أعلن الفاتيكان أن "ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس قد أغلقا أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب فيروس كورونا، لكن المسيحيين يمكنهم دخول الكنيسة للصلاة"، موضحاً انه "سيغلق أيضا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر الكتب وخدمة الصور، كما سيتم إغلاق كافيتيريا داخل الفاتيكان للموظفين، وستبقى جميع الإجراءات سارية حتى 3 نيسان المقبل".
هذا وكان البابا فرانسيس قد ألقى عظته، يوم الأحد الماضي، عبر "الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلاً من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا".
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