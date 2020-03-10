الفاتيكان: اغلاق ساحة القديس بطرس أمام السياح بسبب فيروس كورونا

أعلن ​الفاتيكان​ أن "ميدان القديس بطرس وكاتدرائية القديس بطرس قد أغلقا أمام السياح والمجموعات المصحوبة بمرشدين بسبب ​فيروس كورونا​، لكن المسيحيين يمكنهم دخول الكنيسة للصلاة"، موضحاً انه "سيغلق أيضا مكتب البريد الخاص به في الساحة، والذي يجذب العديد من السياح، بالإضافة إلى متجر ​الكتب​ وخدمة الصور، كما سيتم إغلاق كافيتيريا داخل الفاتيكان للموظفين، وستبقى جميع الإجراءات سارية حتى 3 نيسان المقبل".

هذا وكان ​البابا فرانسيس​ قد ألقى عظته، يوم الأحد الماضي، عبر "الإنترنت من داخل الفاتيكان بدلاً من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في ​إيطاليا​".