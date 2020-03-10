النشرة: الخطة الانقاذية ستكون جاهزة في مهلة أقصاها شهرين وتنفيذها في مهلة أقصاها 10 اشهر

اشارت مصادر لـ "​الخليج 365​" إلى ان "الخطة الانقاذية ستكون جاهزة في مهلة أقصاها شهرين وتنفيذها في مهلة أقصاها 10 اشهر". ولفتت المصادر الى ان "المفاوضات مع حاملي السندات ستكون مدتها 10 ايام فقط". وكان ​الرئيس ميشال عون​ قد دعا ​الحكومة​ بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، لوضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة ​المصارف​ ومصرف ​لبنان​ وللإصلاح المالي والإداري، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

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