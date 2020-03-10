إغلاق ساحة القديس بطرس أمام السياح مع انتشار كورونا

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الفاتيكان: أعلن الفاتيكان إغلاق كاتدرائية وساحة القديس بطرس الثلاثاء أمام السياح حتى 3 نيسان/ابريل في إطار الاجراءات الهادفة الى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الكرسي الرسولي إن تلك الاجراءات ستبقى سارية الى حين رفع القيود التي فرضتها إيطاليا على كل أراضيها وتشمل حظر التجمعات العامة.

وأعلن الفاتيكان أيضا إغلاق المطعم المخصص للموظفين المحليين ونظم خدمة إيصال الى مختلف المؤسسات المعنية بهذا الاجراء.

وكان البابا فرنسيس طلب صباحا من الكهنة خلال قداس أحياه من مقره في دار القديسة مارتا "ان يتحلوا بشجاعة الخروج لرؤية" المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وقال "نرفع صلاتنا إلى الرب أيضًا من أجل كهنتنا لكي يتحلّوا بشجاعة الخروج والذهاب لزيارة المرضى حاملين لهم قوّة كلمة الله والإفخارستيا ولمرافقة العاملين الصحيين والمتطوّعين في العمل الذي يقومون به".

وكانت الحكومة الايطالية اصدرت مساء الاثنين مرسوما وسع اجراءات الحجر الاستثنائية الى كل انحاء البلاد على أن تسري هذه القيود حتى 3 نيسان/ابريل.

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