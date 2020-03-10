الكرملين: ترمب لن يشارك باحتفالات النصر

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نصر المجالي: أعلن الكرملين أن الولايات المتحدة أخبرت موسكو بأن الرئيس دونالد ترمب لن يسافر إلى روسيا للمشاركة في احتفالات النصر بالحرب العالمية الثانية في التاسع من مايو المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء، في موسكو إنه لا يعلم بعد من سيمثل الولايات المتحدة في الحدث، وأضاف بأن الكرملين على علم، عن طريق قنوات دبلوماسية، بعدم مشاركة الرئيس ترمب في الاحتفالات، المقررة بموسكو يوم 9 مايو القادم، و"لا نعلم بعد على أي مستوى ستكون الولايات المتحدة ممثلة في احتفالات يوم النصر".

ويشهد بوتين عرضاً سنوياً في ذلك اليوم احتفالا بذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على النازي الألماني، ويستغل المناسبة لإبراز القوة العسكرية لبلاده.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه الدعوة في وقت سابق، لزعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية في روسيا، ومن المخطط توجيه دعوات مماثلة لزعماء آخرين.

كما كان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قال في وقت سابق إن 17 رئيساً قد أكدوا حضورهم للاحتفالات.