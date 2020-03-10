شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة ويدعو لأخرى بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد عن 80 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، حول تلوت نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزراعى الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.

كما أحال رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان ومكتب النقل حول غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار، والتى تم تشكيلها بتاريخ 3 نوفمبر 2019، على إثر تعرض البلاد لأمطار غزيرة أسفرت عن مصرع 6 أشخاص، إلى الحكومة لتنفيذ ما تضمنه من توصيات.

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وشملت التوصيات، ضرورة العمل على تدعيم ورفع كفاءة جميع الانفاق وخطوط الطرد لاستيعاب الزيادة فى كمية المياة المتدفقة، وزيادة عدد الشفاطات والبدلات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لامكان مواجهة زيادة كمية الأمطار على مستوى الجمهورية، وأنه في حالة توقع هيئة الأرصاد الجوية لموجة أمطار غزيرة يتم تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات بالمحافظات التي تتعرض لهذه النوة، لتسهيل حركة مرور المعدات المستخدمة فى عمليات شفط مياه الأمطار.

وأكد التقرير البرلمانى علي ضرورة التزام أى جهة تقوم بتنفيذ طرق جديدة بإنشاء بالوعات للمطر لتصريف مياه الأمطار مع ضرورة المحافظة على أى بالوعات أمطار قائمة أثناء إعادة الرصف، واستكمال تنفيذ خطة بالوعات الأمطار بالمناطق الأكثر تضررا والمطلوبة فى أماكن تجمعات مياه الأمطار.