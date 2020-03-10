شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى للبرلمان: مصر أعلى دولة فى أفريقيا من حيث كفاءة استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر أعلى دولة فى أفريقيا من حيث كفاءة استخدام المياه، مشيرا إلى إنه يتم إعادة استخدام المياه أربع مرات.

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وأضاف عبد العاطى، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال: "مفيش نقطة مياه بنرميها فى البحر".

وشدد وزير الرى، على أهمية الاستفادة الجيدة من المياه، فى ظل التحديات التى تواجهنا، مشيرا إلى انه لم يعد لدينا رفاهية استخدام المياه، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على الجميع والالتزام بأماكن زراعة الأرز المحددة، وتابع قائلا: "عايزين القانون يتطبق على الجميع".