صور.. سفير أسبانيا يزور الخليج 365 ونقاش حول العلاقات المصرية ـ الأسبانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السفير الأسبانى لدى القاهرة رامون جيل كاساريس زيارة إلى مقر ”الخليج 365” برفقة وفد من السفارة ضم المستشار الإعلامى فرانثيسكو جوتييريث، وطه زيادة ممثل المكتب الإعلامى بالسفارة، ظهر اليوم الثلاثاء. واستقبل الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح رئيس تحرير ”الخليج 365” وفد السفارة الأسبانية، ورافقهم في جولة بصالة التحرير لإطلاعهم على آلية العمل بمختلف الأقسام التحريرية. Advertisements وجاءت الزيارة فى إطار حرص ”الخليج 365” لتوطيد العلاقات مع المؤسسات الدولية والبثعات الدبلوماسية والسفارات التي تتمتع بلدانها بعلاقات جيدة على مختلف المستويات. وعبر الكاتب الصحفى خالد صلاح عن تقدير ”الخليج 365” للسفير الإسبانى الذى اخص الخليج 365 بالزيارة، ودار نقاش حول العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا خاصة في مجال الغاز والطاقة، وتجربة إسبانيا في تحويل كرة القدم إلى صناعة ضخمة وأداة لبناء علاقات جيدة مع مختلف الدول ، مستقبل الصحافة وسوق الصحافة الإلكترونية والتى تواجه عددا كبيرا من التحديات.

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