شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى عن موجة الطقس السيئ: أصعب من اللى فاتت..وأعمال الحماية لن تمنع الأخطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن هناك خطة مع محافظ شمال سيناء لعمل مجموعة من السدود لتخزين أى مياه للأمطار فى المحافظة، متابعاً: "المحافظ متولى الموضوع، واحنا بنساعده فنياً". وأضاف "عبد العاطى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، فى رده على سؤال النواب بشأن سوء الأحوال الجوية المحتمل فى 12 مارس المقبل، بقوله: "الموجة اللى جاية هتبقى أصعب من الموجة اللى فاتت، فلازم نبقى مستعدين لها جداً". Advertisements وأشار الدكتور محمد عبد العاطى، إلى أن البيانات الخاصة بالتحذير عن السيول تتم قبلها بـ 72 ساعة، بالتنسيق مع كل الوزارات، متابعاً: "كله مترابط مع بعضه، وأعمال الحماية لن تمنع الأخطار، ولكن تقللها، كمية الأمطار دى بتاع ربنا". ورد الوزير على طلب إحاطة قدمه أحد النواب بشأن ما وصفه بفساد أحد المهندسات العاملات فى الوزارة، بقوله: "لو فيه أى حاجة قدمها للنيابة أو هاتهالى وأنا أقدمها، والنيابة تحكم إذا كان المهندس مخطئ أو مصيب".

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