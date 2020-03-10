شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى لوزير الرى: أنا ماشى بـ4 كيلو ورق رايح جاى لمشروعات نفع عام.. وزهقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، انتقادات لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، لعدم تخصيص أراضى منافع الرى لمشروعات النفع العام رغم المساعي الحثيثة فى هذا الصدد، وقال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، إن هذه المشكلة موجودة فى كل ربوع مصر.

وقال النائب سيد أبو بريدعة، إنه تقدم بالعديد من الطلبات لإقامة مشروعات نفع عام، إلا أن رد الوزارة دائما إنه يتعذر ذلك، قائلاً: "ماشي بـ4 كليو ورق من القاهرة للمنيا، وزهقت، الوزارة مفيهاش غير مجموعة إداريين ليس لديهم غير كلمة تعذر".

فى سياق منفصل، وجه سيد أبو بريدعة، الدعم لوزير الرى والموارد المائية وكافة الوزراء العاملين فى ملف سد النهضة.

ووصف النائب سيد حجازي، ردود وزارة الرى بكونها "لا تشفى ولا تسمن من جوع"، مضيفا: يستهونوا بالردود، وبزعل الصراحة المفروض يحترموا ذكائنا.

من جانبه، طالب النائب بلال النحال، عن دائرة المحمودية بمحافظة البحيرة، وزير الرى بالإلتزام بالوعد الذى سبق وتعهد به بشأن مركز شباب العطف، بقوله: "تم إزالة المركز منذ 2016 وحتى 2020 بنجرى لإعادة بناءه، وهذا يحطم آمال الشباب".

Advertisements

وخلال الجلسة العامة، وجه الدكتور علي عبد العال، حديثة ممازحا إلى أحد النواب، قائلاً: "لا يجوز القراءة من الورقه.. أنت عارف اللائحة الداخلية للمجلس".

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، حول زيادة مقابل حق الأنتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين أوضاع واضعى اليد عليها وعدم تخصيص أراضي منافع الرى لمشروعات النفع العام.