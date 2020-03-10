شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل: تراجع الواردات المصرية من اللحوم يؤكد نجاح مشروعات الاكتفاء الذاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن البيانات الرسمية لجهاز التعبئة العامة والإحصاء تظهر تراجع الواردات المصرية من اللحوم خلال الشهرين الأخيرين بنحو مليار وسبعمائة مليون جنيه ، الأمر الذى يعتبر نجاحا كبيرا للمشروعات العملاقة على المستوى الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى التى تتصدى لإنشائها الدولة من خلال الشركات المتخصصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية استطاع تحديد المسارات الواجب تكثيف الاستثمارات بها لسد النقص فى المعروض من السلع الأساسية والتى يمكن أن يؤدى النقص بها إلى موجات غلاء على المواطنين أو زيادة كبيرة فى معدلات الاستيراد بما يؤثر على الاحتياطى النقدى من العلات الأجنبية ، مشيرا إلى النجاح فى تحديد مجالات الاستثمار أدى إلى تكثيف الإنتاج الحديث المتكامل من السلع الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى وطرحها فى الأسواق بأسعار تنافسية ، الأمر الذى أدى إلى تراجع الأسعار وتوافر السلع والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى

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وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة، إلى رؤية الرئيس السيسي فى ضرورة تحويل الأزمات الطارئة إلى فرص للنهضة والتنمية الشاملة ، وبدلا من الحلول التقليدية لتوفير ميزانيات ضخمة لاستيراد السلع الناقصة من الأسواق والتى تتزايد نسبتها تدريجيا مع الزيادة السكانية ، قرر الرئيس السيسي مواجهة المشكلة بحلول ابتكارية من خلال إنشاء قطاعات جديدة منتجة فى الدولة بآليات متطورة وباستخدام أحدث التكنولوجيات فى العالم

وأضاف الجميل، شهدنا مثلا كيف تم مواجهة النقص فى الإنتاج الزراعى وتراجع معدلات استصلاح الأراضى بمشروعات الصوب الزراعية العملاقة التى تعادل إضافة نحو مليون فدان جديدة من الاراضى الزراعية، على أن يكون جميع الإنتاج الزراعى للمشروع أورجانيك ومعلب وفق أحدث الطرق فى العالم، ومطروح بأسعار تنافسية فى الأسواق ، حتى يمكن سد النقص الموسمى فى بعض المنتجات ، وأيضا يمكن تصديره للخارج وتحقيق مكاسب للدولة المصرية

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما حدث فى الإنتاج الزراعى تكرر فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى بإنشاء المزارع الحيوانية والداجنة الضخمة المتكاملة وطرح منتجاتها بأسعار تنافسية فى الأسواق مما أجبر تجار التجزئة على خفض أسعار اللحوم، كما أدى إلى تراجع نسبة الواردات فى هذا القطاع الحيوى