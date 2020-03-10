شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى للنواب: "مقدرش ألغى غرامات زراعة الأرز.. حطوها فى القانون وهنفذه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إنه لن يستطيع إلغاء غرامات زراعة الأرز، فى رده على عدد من طلبات نواب البرلمان، لإلغاء تلك الغرامات، كونها أصبحت عبء على الفلاحين. وأضاف "عبد العاطى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أنه إذا أصر النواب إلغاء غرامات زراعات الأرز، فليضعوها فى نص بقانون بعينه، بقوله، : "لو مصرين حطوها فى مادة بالقانون، وأنا هطبقها". Advertisements وأشار الوزير، إلى إمكانية بحث التقسيط وليس الإلغاء، مؤكداً أن الوزارة تمارس دور كبير فى الرقابة على المخلفات البلاستيكية فى نهر النيل، متابعاً: "عاوزين نشتغل مع بعض على الوعى، ونعلم الأطفال فى المدارس إن أى حاجة بترميها فى النيل بترجعلك تانى، لكن كل شئ مرصود".

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